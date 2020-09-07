Волгоград, , 14:07 — REGNUM За минувшие сутки 97 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 12 806 случаев заражения коронавирусом. За сутки 137 пациентов выписаны после завершения лечения, всего выздоровели 9750 человек. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2762 взрослых и 53 ребёнка.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё два пациента. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 117 случаев с летальным исходом.