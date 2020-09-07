Рязань, , 14:04 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 7 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 162 пациента, в том числе один ребёнок.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 7372. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2952 человека. Ещё 30 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

В лечебных учреждениях в тяжёлом состоянии 13 пациентов, из них шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.