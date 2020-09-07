Грозный, , 13:56 — REGNUM В Чечне число скончавшихся от COVID-19 достигло 40 человек. За минувшие умер еще один пациент, не сумевший справиться с осложнениями от этой опасной болезни, сообщили 7 сентября федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день было сделано 1862 тестов на коронавирус, по их результатам выявлены еще четыре носителя инфекции, а за все выходные — 17 человек. Как отметили в федеральном оперативном штабе, Чечня оказалась в числе субъектов с наименьшим приростом числа COVID-пациентов. Этот показатель за минувшие сутки составил 0,2%.

Всего в республике зарегистрировано 2307 носителей коронавируса (+ 17 за выходные). Из них выздоровели и сняты с контроля медиков 1668 человек. На лечении в настоящее время находятся 599 пациента.