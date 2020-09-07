Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону за минувшею неделю составлено 26 протоколов за нарушение масочного режима в транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Уточняется, что в период с 31 августа по 6 сентября инспекцией было охвачено 455 автобусов. Нарушителям грозит административный штраф по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».

С начала июля 2010 года было проверено 3,7 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, обслуживающих городские маршруты. За этот период был составлен 421 протокол за нарушение масочного режима.