Тюмень, , 13:52 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 сентября зарегистрирован 8111 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7128 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 7 сентября десять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.