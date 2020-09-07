Курск, , 13:52 — REGNUM В Курской области за первую учебную неделю было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, сообщил портал «Курские известия» со ссылкой на заместителя губернатора Александра Чуркина.

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Случаи заражения были подтверждены в трёх школах. В областном центре в школе №25 — у одиннадцатиклассника, в Дьяконовской школе Октябрьского района — у учителя, а также один случай в городе Курчатове.

Классы, в которых были выявлены такие случаи, снова перевели на дистанционное обучение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 7 сентября в регионе выявлено 7315 положительных тестов. Выздоровели 6183 пациента, 54 — скончались.

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