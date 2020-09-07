Брянск, 7 сентября 2020, 13:52 — REGNUM За минувшие сутки 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписаны 39 пациентов, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.
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В целом в Брянской области выявили 8437 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6904 человек.
За сутки лаборатории региона проверили 555 тестов, всего проведено 147 970 исследований.