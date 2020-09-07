Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Нынешние сторонники президента США Дональда Трампа могут пострадать от его поражения в ноябре в наибольшей степени, пишет американский журналист Роберт Мерри в статье, вышедшей 7 сентября в The American Conservative.

«Если президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться в ноябре, на что указывает большое число признаков, больше всего от его правления пострадают те, кто его и поддерживал», — подчеркнул он. — И когда к власти придет демократический режим, эти люди начнут подвергаться преследованию».

По словам журналиста, в эту группу входят по большей части мужчины, представители белой расы в возрасте после 45 лет. Это прежде всего те, кто работает на неквалифицированных рабочих местах. Мало кто из них получил высшее образование.

Они больше всего озабочены миграционной политикой своей страны последних нескольких десятилетий, считая, что их финансовое положение в значительной степени было подорвано. По складу характера это сторонники сильного государства, а не глобалисты, в них сильно чувство патриотизма их родителей. Представители этой группы уверены, что элиты страны их презирают и считают «изгоями общества», как их назвала Хиллари Клинтон.

При этом многим из них Трамп, которого они не считают ни просвещенным, ни достойными восхищения, ни даже по-прежнему честным, как человек не особенно и интересен. Тем не менее в нём они видят преграду между собой и формирующейся демократической коалицией, чьи рецепты чреваты экономической катастрофой для поддерживающих так или иначе Трампа слоев и их дальнейшей маргинализацией.

Мерри обращает внимание на то, что Демократическая партия все больше берет крен в «левую» сторону, из-за чего, в случае прихода к власти президента-демократа, границы станут более проницаемыми, получить статус беженца в стране окажется гораздо проще, а также будет прощен процесс получения полноценного гражданства. В результате по благосостоянию сторонников Трампа будет нанесен удар. Более того, подобный шаг даст Демократической партии миллионы новых сторонников, с которыми представителям еще будет не совладать белого среднего класса.

«Демократическая элита возродит политику свободной торговли последних десятилетий, продолжив тем самым процесс деградации американской промышленности, который Трамп пытался обратить вспять», — отметил Мерри.

«Дальнейшее сокращение рабочих мест в промышленности нанесет еще один финансовый удар по его [Трампа] избирателям. Между тем возвращение к военным гуманитарным операциям, которых стоит ожидать, приведет к новым войнам за рубежом, истощит ресурсы страны, вызовет внутренние трения и втянет сыновей и дочерей Средней Америки в пучину конфликта», — добавил он.

Кроме того, ждут представителей этой группы граждан США сложности и в области культуры в случае победы демократов. Так, соблюдать принципы политической корректности требуют уже не только в студенческих городах, но и в целом на территории США. Для сторонников Трампа, разделяющих определенные политические взгляды, подобное развитие событий чревато тем, что их будут обвинять в расизме — самом страшном преступлении в сегодняшних США.

«Сторонники Трампа видят, что их ждет, когда протестующие из числа членов движения Black Lives Matter пристают к людям в ресторанах и барах, крича им прямо в лицо, что «молчание — это насилие», и ожидая поддержки», — обратил внимание автор.

Мерри также обращает внимание на то, что сторонники Трампа не могут не понимать, чем чревато то, что протесты превращаются в жестокие бунты, когда уничтожают имущество и предприятия мелкого бизнеса, когда города превращаются в зоны боевых действий, когда насилию подвергаются невиновные, которые просто придерживаются иных взглядов. И все это на фоне деморализации полиции, вызванной либерально настроенными местными властями антиполицейской истерией.

Эти люди, возможно, и не могут похвастаться таким же уровнем образования, как у элиты, однако они не дураки. Они понимают, что они станут окончательной целью, последними противниками глобалистски настроенных элит, которые выступают за открытые границы, свободную торговлю, верят в американскую исключительность, поддерживают Black Lives Matter и жажду власти.

Напомним, согласно ряду последних опросов общественного мнения, в президентской гонке, которая завершится в США 3 ноября, на сегодняшний день лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, который увеличил отрыв от своего противника, действующего президента США Трампа. Так, по данным Financial Times, кандидат-демократ может получить 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. При этом издание обращает внимание на то, что пока не все штаты определились до конца.