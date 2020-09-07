Москва, , 13:46 — REGNUM Адвокат проходящего в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается после окончания суда выложить в интернет записи судебных заседаний. Он заявил об этом 7 сентября в эфире «Первого канала».

«Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний», — сказал Пашаев.

При этом ранее адвокат актера заявил, что он считает свою линию защиты, выбранную им в деле Ефремова, правильной.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября актер Михаил Ефремов, обвиняемый в пьяном ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, заявил, что считает, что суд приговорит его к восьми годам колонии.