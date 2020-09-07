Кемерово, , 13:25 — REGNUM В Кемеровскую область до конца 2020 года поступит более 200 новых автобусов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Обновление автопарка общественного транспорта — один из основных запросов от жителей Кузбасса, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Особенно важно, чтобы комфортные и современные автобусы выходили на междугородние маршруты, когда в пути люди проводят много времени».Уточняется, что в течение недели в регион придёт 17 автобусов российского производства VOLGABUS 528 502. Стоимость каждого — более 8,8 млн рублей. Два автобуса поступили в Яшкинское и Тайгинское ПАТП в конце прошлой недели. Семь пришли сегодня, 7 сентября, — по два в Мариинск и пгт Ижморский, по одному — в Тяжин, Зеленогорск и пгт Промышленная. Ещё восемь автобусов должны поступить 9 сентября: два в Таштагол, по одному — в пгт Промышленная, Осинники, Березовский, Топки, Юргу и Анжеро-Судженск.В областном правительстве добавили, что к 300-летию Кузбасса автопарк общественного транспорта планируется обновить на 60%. На это будет направлено 7 млрд рублей.