Москва, , 13:20 — REGNUM Распоряжение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о выделении дополнительных 50 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилищного фонда, в первую очередь, поможет людям, жилье которых уже признано судами непригодным для проживания, — считают в Общероссийском народном фронте.

Член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина напомнила о том, что сейчас в наиболее неопределенном положении с переселением находятся граждане, чье жилье не было признано аварийным до 1 января 2017 года.

«Эксперты ОНФ в 2016 году на Форуме действий доложили президенту о том, что по программе капремонта в стране ремонтируют дома, которые по состоянию нужно сносить, так как люди, пребывая в них, находятся в опасности. После этого по поручению президента была сформирована программа переселения, но в нее вошли только те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2017 года, — рассказала Светлана Калинина, — ОНФ продолжил работу по выявлению опасных для проживания домов, но далее нам пришлось уже учить граждан в регионах, как добиваться включения в эту программу через обращение в прокуратуру и суд. Совместно с прокуратурой, через межведомственные комиссии общественникам удалось вывести из программы капремонта и признать аварийными огромное количество домов, но в дотационных регионах денег на переселение нет, поэтому даже решение суда не очень помогало гражданам решить проблему по факту. Об этом мы рассказали президенту уже в 2020 году на Медиафоруме в Сочи, также по прямой линии с президентом поступает много обращений по проблеме ветхого жилья. Рады, что президент нас услышал. Дополнительные 50 млрд на решение этого вопроса станут хорошим фундаментом для муниципальных образований и помогут обеспечить жильем большое количество нуждающихся».

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