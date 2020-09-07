Москва, , 13:25 — REGNUM Индексация зарплат работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений запланирована в России с 1 октября 2020 года. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного 7 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что заработная плата таких работников будет увеличена на 3% за счёт средств федерального бюджета.

Кроме того, зарплаты проиндексируют сотрудникам федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Напомним, индексация оплаты труда бюджетников входит в число основных государственных гарантий. Её размер увязан с уровнем инфляции.

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