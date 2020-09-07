Пятигорск, Ставропольский край, , 13:20 — REGNUM Шокирующий инцидент произошел на территории Комсомольского парка в городе Пятигорске: на мемориальном панно с именами участников Великой Отечественной войны были продемонстрированы порно-ролики. По данному факту полиция проводит проверку.

Инцидент произошел 5 сентября — в день, когда в Пятигорске прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В социальных сетях появилось видео, на котором на мемориальном панно поздним вечером вместо фотографий ветеранов транслировались порнографические материалы.

«По данному факту проводится проверка», — цитирует ТАСС пресс-службу главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Мемориальное панно с именами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны на территории Комсомольского парка в Пятигорске открыли 3 сентября. Комплекс хранит истории более 8 тыс. воинов-победителей.