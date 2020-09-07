Уфа, , 13:19 — REGNUM Женщину, которая истязала своих детей, осудили в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В суде был установлено, что с 2009 по 2018 годы 48-летняя обвиняемая мать четырех детей, в том числе двух приемных, причиняла несовершеннолетним психические и физические страдания. Женщина не раз била их и обливала контрастным душем. Кроме этого, она оставляла их на холоде на балконе без верхней одежды, ограничивала детей в еде, а также запрещала употреблять им в пищу мясные продукты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам истязания. Свою вину женщина не признала. В результате суд приговори ее к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.

Отмечается, что сейчас дети обвиняемой живут с отцом, а приемные дети были изъяты органами опеки и попечительства. Они уже переданы под временную опеку. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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