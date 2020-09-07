Воронеж, , 13:13 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 8 сентября в связи с непогодой, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ка сообщается, в период с 12:00 до 21:00 8 сентября на территории Воронежа и районов области прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, град, порывы северо-западного ветра 19−24 м/с.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре, грозах не стоит парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями, а также выходить на улицу без крайней необходимости.