Оренбургский район, Оренбургская область, , 13:13 — REGNUM В Оренбургской области арестован глава Ленинского сельсовета Оренбургского района. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, глава муниципального образования потребовал от обратившегося за муниципальной услугой гражданина оплатить коммерческой организации 150 тысяч рублей за произведенные работы по монтажу насосного оборудования на скважине. Между тем, учреждение должно предоставлять такую услугу безвозмездно. Деньги чиновник присвоил.

По ходатайству следователя в отношении главы сельсовета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.