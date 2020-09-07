Кемерово, , 13:13 — REGNUM В Кемеровской области пропавшие 24 августа подростки — 16-летняя девочка и 17-летний мальчик — найдены. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, утром 24 августа они поехали провожать знакомого на автовокзал в Ленинск-Кузнецкий и пропали. Было возбуждено уголовное дело.

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«Отрабатывались все возможные пути передвижения пропавших подростков. В том числе установлено 750 водителей, которые в интересующий следствие период времени проезжали на автомобилях в районе автовокзала, — уточнили в ведомстве. — Выяснилось, что подростки отключили имеющиеся у них мобильные телефоны. А 6 сентября 2020 года они вышли на связь с родителями и самостоятельно вернулись домой. Следователю подростки пояснили, что за время их отсутствия противоправных действий в отношении них не совершалось».

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства их исчезновения. Расследование дела продолжается.