Найроби, , 13:14 — REGNUM Ушёл из жизни Диксон Вамвири, представлявший Кению на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Об этом сообщает местная газета Daily Nation.

35-летний Вамвири скончался в Национальной больнице имени Кеньятты. Спортсмен был доставлен в больницу после того, как он упал в ванной комнате утром в воскресенье, 6 сентября, в своем доме в Вайтаке, Найроби.

Подтверждая его смерть, генеральный секретарь Федерации тхэквондо Кении Джордж Весонга сказал, что у Вамвири были повторяющиеся припадки.

Весонга сообщил, что Вамвири, который завоевал серебряные медали в полулегком весе на африканских играх 2003 года в Абудже и 2011 года в Мапуту, в какой-то момент перенес операцию из-за припадков.

«Похоже, что этот вмешательство не смогло искоренить проблему, грустно терять такого дисциплинированного и преданного делу человека», — сказал Весонга, добавив, что в свое время спортсмен впал в депрессию после того, как потерял работу на одной из ведущих заправочных станций Найроби.

«Вамвири никогда не проигрывал свои поединки на местном уровне, и это вдохновило многих молодых людей заняться этим видом спорта», — сказал Весонга, который от имени Федерации передал свое соболезнование семье покойного Вамвири.

Отметим, что Вамвири также выиграл золото на Африканских играх 2007 года в Алжире.