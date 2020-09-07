Уфа, , 13:03 — REGNUM Слабые заморозки до — 1 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в регионе осадков не ожидается. При этом столбик термометра ночью может понизиться до +4 °С, а местами могут быть заморозки до — 1°. При этом днем температура в Башкирии может прогреться до 25 °C.

Отмечается, что на некоторых участках автотрасс в ночное и утреннее время возможен туман с видимостью до 1000 метров.

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