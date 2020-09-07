Киев, 7 сентября 2020, 13:01 — REGNUM По состоянию на 7 сентября коронавирусной пневмонией болеет 638 украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки выявили три новых случая заражения.
Из трёх человек, заразившихся коронавирусом, двое были госпитализированы, отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине подтвердили 2174 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, скончался 31 человек.
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