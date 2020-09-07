Кемерово, , 12:54 — REGNUM В Кемеровской области показатель заражения коронавирусом в разы ниже, чем общероссийский. Об этом сообщает оперативный штаб региона.«По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на 7 сентября Кузбасс сохраняет восьмое место в ТОП-10 российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости и остаётся самым благополучным регионом в Сибирскому федеральному округу по индексу заболевших на 100 тысяч жителей», — говорится в оперативном сообщении. Напомним, что по данным на утро сегодня, 7 сентября, в Кузбассе за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, за всё время — 7133.

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