Москва, , 12:52 — REGNUM Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан по уголовному делу о шпионаже. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, Карина Цуркан была задержана в 2018 году по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. Она содержится в следственном изоляторе «Лефортово». По версии следствия, обвиняемая передавала румынским спецслужбам информацию об энергоснабжении Донбасса и Крыма. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан