Барнаул, , 12:48 — REGNUM В Алтайском крае небывалыми темпами идёт вакцинация населения против гриппа. О том, что на прошлой неделе эту процедуру прошли более 163 тыс. человек, сообщил официальный телеграм-канал региона со ссылкой на слова министра здравоохранения Дмитрия Попова.

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»Все вакцины, созданные для применения осенью 2020 г на территории России, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне: вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вирус, подобный штамму A/HongKong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный штаммуB/Washington/02/2019 (линия B/Victoria lineage). По сравнению со штаммами, которые были включены в состав гриппозных вакцин в эпидемическом сезоне 2019−2020 годов, все штаммы обновлены», — пояснили в Роспотребнадзоре Алтайского края.

«Поскольку организм человека на протяжении месяца после вакцинации вырабатывает необходимые защитные антитела и подготавливается к наступлению периода повышения заболеваемости, оптимальным временем для прививки является конец августа — начало сентября», — поясняла ранее главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Отмечается также, что за последние десять лет заболеваемость гриппом в Алтайском крае снизилась в 18,5 раз благодаря ежегодной вакцинации, охват населения которой вырос с 26% до 49,2%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации населения против гриппа в Алтайском крае началась с 24 августа 2020 г. и продлится до 30 октября. В рамках национального календаря профилактических прививок из федерального бюджета в Алтайский край поступило 72 3594 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп». Такую прививку поставил себе недавно даже губернатор алтайского края Виктор Томенко. Ровно неделю назад сообщалось, что вакцинацию прошли 35 109 жителей Алтайского края.

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