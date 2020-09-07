Сеул, , 13:23 — REGNUM Южная Корея занимает третье место в мире по уровню использования социальных сетей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на результаты исследования Корейский институт развития (KDI) и DMC Media.

Согласно данным, опубликованным 7 сентября, уровень пользования социальными сетями в Южной Корее составил 87%, что в 1,8 раза выше, чем средний показатель по миру.

Известно, что лидером стали Объединённые Арабские Эмираты (99%). За ними следуют Малайзия (88%), Сингапур (79%), Гонконг (78%), Аргентина (76%), Новая Зеландия (75%), Таиланд (75%), Швеция (73%), Китай (72%), США (70%), Япония (65%).

По данным Nielsen Korean Click, по состоянию на март 2020 года социальными сетями в Южной Корее пользовались 35,5 млн человек, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию Mobile Index, в ходе которого анализировались владельцы операционной системы Android, 16,92 млн человек в стране пользуются приложением Band, 11,49 млн человек — Instagram, 9,96 млн человек — Kakao Story, 9,85 млн человек — Facebook, 5,1 млн человек — Naver Cafe, 2,94 млн — TikTok.