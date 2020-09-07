Орел, , 12:31 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 7 сентября в регионе зарегистрированы 7377 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении.

Всего в Орловской области по данным на 7 сентября продолжают лечение 1444 человека с подтверждённым заражением.

Выписаны с выздоровлением 5822 человека, в том числе 14 — за минувшие сутки. Скончались 111 пациентов.