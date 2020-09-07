Джакарта, , 12:29 — REGNUM Команда археологов с Южной Суматры изучает влияние индуизма и буддизма на развитие ислама в Палембанге после распада королевства Шривиджая в 13 веке, сообщает Antara.

Большая мечеть Палембанга fitri agung

Археологи изучили гробницы королей в Палембанге.

Сотрудник археологического центра Южной Суматры Ретно Пурвати заявила, что изучаемые надгробия имеют узоры и орнаменты, изображающие индуистские и буддийские символы.

По ее словам, исторические гробницы в Палембанге с первых дней развития ислама имеют украшения, выполненные в том же стиле, что и орнаменты в храмах Восточной Явы.

Напомним, во время наивысшего расцвета древнее королевство Шривиджая владело островом Суматра, частью островов Ява и Калимантан, а также частью территории современного Таиланда.