Махачкала, , 12:32 — REGNUM Жительница Махачкалы предстанет перед судом по делу о незаконном присвоении трех муниципальных земельных участков. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, в 2014 году фигурантка изготовила поддельные постановления главы Махачкалы о выделении трех муниципальных земельных участков на своих знакомых, которые не знали о ее преступных планах. С поддельными документами она обратилась в региональное управление Росреестра, которое зарегистрировало право собственности на эти земли.

Общая площадь этих участков, расположенных вблизи канала имени Октябрьской революции, превышает 1,6 тыс. кв. метров. Отмечается, что в ходе следствия они были возвращены в муниципальную собственность. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Махачкалы.