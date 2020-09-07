Курск, , 12:28 — REGNUM В Курскую область вакцина от коронавируса поступит в конце октября — начале ноября. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на своей странице в соцсети.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Курскую область вакцина от COVID-19 поступит в конце октября — начале ноября. Нам поставят 3820 доз, которые в первую очередь смогут получить врачи и медсёстры, учителя, полицейские, а также люди из групп риска», — написал глава региона.

Также губернатор добавил, что вакцинация будет добровольной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сам Старовойт уже сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса, чтобы на себе «проверить» вакцину, которую получат жители региона.

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