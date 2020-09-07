Сочи, Краснодарский край, , 12:26 — REGNUM Доследственная проверка начата в связи с исчезновением группы туристов в горном районе Сочи 7 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

«В настоящее время, благодаря проведенным поисковым мероприятиям в рамках доследственной проверки установлено местонахождение пропавших. Принимаются меры для их эвакуации и доставления к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в районе горнолесного массива пропала группа туристов из Тверской области — юные спортсмены в возрасте от девяти до 17 лет и трое их тренеров. Группа была незарегистрирована. По данным на утро 7 сентября заблудившиеся люди вышли на связь, сообщили о своём местонахождении. Пострадавших и погибших среди туристов нет.

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