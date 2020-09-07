Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни сохранится угроза возникновения пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Так, в период с 7 по 9 сентября 2020 года в большинстве районов Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). Угроза возникновения пожаров сохранится и на территории Ростова-на-Дону. Высокая пожароопасность (четвёртый класс) сохранится в северо-западных и северо-восточных районах Донского региона.

Жителей Ростовской области предупреждают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние дни произошло несколько крупных природных пожаров. Так, например, огонь, вспыхнувший на землях лесного фонда в Тарасовском районе, прошёлся по площади 1,6 тыс. га.