Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Большой Конюшенный мост, соединяющий два берега реки Мойки в самом центре Санкт-Петербурга, закроют для движения на 16 месяцев на капитальный ремонт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта Большого Конюшенного моста и по итогам рассмотрения выдал положительное заключение.

Большой Конюшенный мост перекинут через реку Мойку в створе Конюшенного и Мошкова переулков и соединяет Казанский и 1-й Адмиралтейский острова. Переправа представляет собой однопролетное арочное металлическое сооружение длиной 28,4 метра и шириной 11,6 метра.

«Проектными решениями предусмотрена расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перильного ограждения моста. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров», — уточнили в ведомстве.

Планируется, что продолжительность капитального ремонта, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета, составит 16 месяцев. Генеральный проектировщик — ООО «ОТДЕЛПРОЕКТ».

Отметим, первая переправа в этом месте была зафиксирована на плане Санкт-Петербурга 1737 года. Первоначально мост был известен как Греческий — в XVIII веке на правом берегу реки Мойки находилась греческая слобода. В XIX веке за мостом закрепилось его современное название — Большой Конюшенный, по зданию Главных императорских конюшен, расположенному на левом берегу реки.

В 1753 году мост перестроили по проекту голландского мастера Германа ван Болеса. А в 1828 году на месте деревянного моста был возведен чугунный. Его проект разработали инженеры Егор Адам и Вильгельм фон Треттер на основе типовых чертежей инженера Вильяма Гесте, но с некоторыми усовершенствованиями. В оформлении моста принимал участие архитектор Карл Росси.

В 1935 году мост был усилен железобетонным сводом в связи с возникшими деформациями опор и пролетных строений. Реконструкция позволила разгрузить чугунный свод и тем самым сохранить мост как памятник архитектуры и инженерной мысли XIX века. В 1951 году были произведены реставрационные работы архитектурных деталей моста, а в 1999 году осуществлен капитальный ремонт: заменена гидроизоляция, проведена реставрация решеток перильного ограждения, фасадов моста и торшеров.

Последняя по времени реставрация переправы производилась в 2000 году.