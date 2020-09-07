Тула, , 12:19 — REGNUM 200 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Тульской области за период с 1 по 7 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

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Новых носители вируса были выявлены в 20 районах и городских округах региона. В то же время ни одного случая заражения за неделю не подтвердилось в Алексинском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском и Ясногорском районах. Всего с начала эпидемии в области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9454 человек.

Также за первую неделю сентября в регионе признаны выздоровевшими от COVID-19 274 жителя Тулы и других районов области, всего за период пандемии в регионе выздоровели — 8344 человека.

13 пациентов с коронавирусом в Тульской области за период с 1 по 7 сентября скончались. Это жители Тулы и районов области, возраст — от 31 года до 93 лет, все они страдали хроническими заболеваниями. По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 335 человек.