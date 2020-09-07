Новосибирск, , 12:19 — REGNUM Арбитражный суд Новосибирской области обязал центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ООО «Акватория») передать в собственность Российской Федерации шесть моржей, которыми он, как выяснилось, владел незаконно. Решение опубликовано на сайте суда.

С таким требованием ранее в суд обратился Амурский бассейновый природоохранный прокурор. Уточняется, что исковое заявление подано после многочисленных обращений граждан и проверки законности добычи моржей и их содержания. Установлено, что разрешение на отлов выдано незаконно.

Сейчас моржи находятся в Крыму. Новосибирская компания намеревалась отправить диих в зарубежные дельфинарии, океанариумы и выставочные комплексы.

Решение пока не вступило в законную силу.