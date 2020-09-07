Москва, , 12:12 — REGNUM Российские туристы вряд ли выиграют от введения в странах Евросоюза системы «светофора» для поездок туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Российские туроператоры считают, что ввод системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с Россией, например, таких, которые предложила Греция. Также восстановить туристический обмен предлагает Болгария.

По мнению экспертов, вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора». Например, в Финляндии самые строгие в Европе критериев по коронавирусу. Финны принимают туристов из стран, где показатель не превышает восемь человек заразившихся на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Этому показателю сейчас не соответствует ни одна страна в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Евросоюза намерены ввести единую систему ограничений для поездок туристов в условиях пандемии коронавируса «светофор».

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