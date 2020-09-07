Мурманск, , 12:11 — REGNUM 16 сентября в Мурманске состоится День арктического инвестора. Об этом на планерке в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятии примет участие федеральное министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Предприниматели смогут получить информацию обо всех механизмах поддержки арктических инвесторов и особенностях работы региональной Корпорации развития и управляющей компании по территории опережающего развития (ТОР).

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Правительства РФ, предпринимателям, работающим в Арктической зоне, будут возмещать до 75% затрат на страховые взносы.