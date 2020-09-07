Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни сохранится летняя погода, небольшие дожди пройдут 9 сентября, а в конце недели температура упадёт до 11 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, 7 — 8 сентября в республике будет +22…+27 градусов, осадки не ожидаются. 9 сентября волновой циклон принесёт небольшие дожди и сильный ветер, до 20−22 метров в секунду, а температура составит +15…+20 градусов.

10 сентября выглянет солнце и станет немного теплее, но уже 11 сентября очередной циклон принесёт умеренные дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +13…+18 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные дни, 12−13 сентября, Чувашия окажется на холодной периферии европейского антициклона, в результате температура упадёт до +11…+16 градусов. По расчётам, первая волна похолодания продлится около 10 дней, временами будут идти осадки.

Тёплая погода вернётся в последней декаде сентября, когда прогнозируется бабье лето.