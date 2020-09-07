Москва, , 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

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»Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — сказал Глушко.

По его словам, министерство мониторит ситуацию в ежедневном формате, а также отслеживает, «какое число детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом».