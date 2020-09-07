Владикавказ, , 11:59 — REGNUM Сотрудники сферы здравоохранения Северной Осетии, принимавшие участие в борьбе с COVID-19, удостоены государственных наград за свой труд. Восемь человек награждены медалями «Во Славу Осетии» посмертно, сообщили 7 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

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Торжественная церемония вручения республиканских наград за большой вклад при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и мужество, проявленное при исполнении профессионального долга, прошла во дворце спорта «Манеж». Глава республики Вячеслав Битаров вручил ордена «Слава Осетии» главному врачу республиканской детской клинической больницы Мурату Икаеву и главному внештатному пульмонологу министерства здравоохранения РСО-Алания Лауре Болиевой.

Пятнадцать медиков удостоены медали «Во Славу Осетии». Среди них в том числе врач скорой медицинской помощи клинической больницы скорой медицинской помощи Альбина Алборова, заведующая отделением лучевой диагностики республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Фатима Агузарова, врач-пульмонолог республиканского центра пульмонологической помощи Фатима Бекузарова и другие.

Кроме того, свыше полотора тысяч работников здравоохранения РСО-Алании награждены почетными грамотами, заместитель председателя правительства — министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев удостоен почетного звания «Заслуженный врач Республики Северная Осетия-Алания», а главврач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Александр Бутаев — звания «Заслуженный работник здравоохранения».