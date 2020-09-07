Элиста, , 11:57 — REGNUM В Республике Калмыкия открыли учреждения дополнительного образования. Соответствующий пункт содержится в документе за подписью главы республики Бату Хасикова.

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«Для нас запуск учреждений дополнительного образования в очном формате не был вопросом первой необходимости. Сейчас они работают в дистанционном режиме, идёт набор детей в группы на новый учебный год. Однако от родителей поступают запросы на работу кружков и секций очно. На прошедшем оперштабе мы обсудили эту возможность, чтобы соотнести интересы детей, их родителей и рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Даём возможность родителям самостоятельно принимать решение отпускать своих детей на занятия в секциях и кружках», — прокомментировал принятое решение Хасиков.

При этом обязательным условием возобновления работы учреждений дополнительного образования является строго соблюдение санитарных требований.