Москва, , 11:55 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России.

На прогностической карте предупреждений Москва отмечена жёлтым цветом. Причина — сильный ветер.

«Период предупреждения с 16:00 7 сентября до 16:00 9 сентября», — говорится в пояснении.

В Московской области из-за ветра также объявлен до 9 сентября жёлтый уровень погодной опасности. Также метеорологи предупредили о пожароопасности четвёртого класса.