Севастополь, , 11:51 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Севастополе за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города-героя 7 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

«По состоянию на утро 7 сентября зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Шесть заболевших — местные жители, также зарегистрирован один привозной случай. Среди пациентов — двенадцатилетняя девочка, контактная по заболевшему ранее дедушке», — сообщили в пресс-службе.

Всего с марта положительные результаты тестов на коронавирус в Севастополе подтвердились у 578 человек, выздоровели 430 человек, 19 человек скончались. В стационарах на лечении остаётся 101 человек. Ещё 351 пациент находится в больницах под наблюдением.