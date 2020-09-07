Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 30 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 7 сентября, в республике официально подтверждено 7983 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 30.

Выздоровели 6604 человека, то есть 82,7% от общего числа выявленных случаев заражения коронавируса. За последние сутки выздоровели 22 пациента, в настоящее время продолжают лечение 1306 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Чувашии скончались 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарской городской больнице появится компьютерный томограф «Сакура», закупка которого обошлась в 27 млн рублей. Он будет использоваться, в том числе, для диагностики новой коронавирусной инфекции, особенно на ранних этапах. Планируется, что работать томограф будет круглосуточно и обследовать как экстренных, так и плановых пациентов.