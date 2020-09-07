Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 7 сентября, зарегистрировано 373 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Этот показатель вторые сутки остаётся неизменным, передаёт ИА REGNUM.

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По информации регионального правительства, новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано ни за истекшие, ни за предшествующие сутки.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области стационары для пациентов с положительным результатом теста на коронавирус заполнены более чем наполовину. В тяжёлом состоянии находятся 55 человек.

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