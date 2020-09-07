Майдугури, Нигерия, , 11:59 — REGNUM Правительство Нигерии планирует начать доставлять гуманитарную помощь жителям отдаленных районов северо-востока страны, которые были опустошены десятилетним исламистским мятежом, возглавляемым террористами группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Министр по делам гуманитарной помощи Садия Умар Фарук в воскресенье, 6 августа, заявила журналистам в Майдугури, столице опустошенного конфликтом штата Борно, что вертолеты и самолеты нигерийских ВВС будут использоваться для доставки продовольствия и предметов первой необходимости, например, одеял.

«Существует проблема недоступных районов, где гуманитарные работники не могут добраться до людей», — сказала она на пресс-конференции.

«Воздушные поставки особенно хороши для районов, куда мы не можем добраться по дороге», — добавила она.

Фарук не сообщила подробностей о количестве людей, которыми власти рассчитывают оказать помощь и о частоте поставок.

Мятеж, в результате которого с 2009 года погибли около 35 000 человек и два миллиона были вынуждены покинуть свои дома, породил один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. По оценкам ООН, семь миллионов человек на севере Нигерии нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи.

Группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была вытеснена с большей части контролируемых ею земель в начале 2015 года, однако ее отдельные члены продолжают совершать нападения на северо-востоке страны, а также в соседних Камеруне, Чаде и Нигере.