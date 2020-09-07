Москва, , 11:48 — REGNUM В странах Евросоюза намерены ввести единую систему ограничений для поездок туристов в условиях пандемии коронавируса. С таким предложением выступила Еврокомиссия, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Для облегчения поездок туристов предлагается ввести систему «светофора» — страны ЕС разделят на три основные группы. В зависимости от уровня заражения коронавирусом, страны ЕС будут еженедельно «окрашиваться» в зеленый, оранжевый или красный цвет.

Зеленым цветом «раскрасят» территории, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов — ниже 3%. Оранжевым — где новых случаев менее 50 (выше 3%). Красным — где более 50 новых случаев заражения (выше 3%).

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз исключил Марокко из числа стран, туристические поезди в которые считаются безопасными с точки зрения эпидемии коронавируса.

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