Тверь, , 11:47 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 7 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Новых выздоровевших за сутки в регионе не зарегистрировано. В статистику смертности включено два новых случая.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5569 человек, признан выздоровевшими 4271 пациент. Жертвами новой инфекции стали 209 человек.