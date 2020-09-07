Нью-Дели, , 11:49 — REGNUM Данные о безопасности и эффективности вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V» предоставил Индии ее разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом 7 сентября сообщает газета The Indian Express со ссылкой на официальные источники.

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Как сообщает газета, в данный момент Россия и Индия ведут активное сотрудничество в сфере создания вакцины от коронавируса.

«После обращения в центр имени Гамалеи мы получили от него исчерпывающие данные о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V», — также говорится в сообщении и уточняется, что взаимодействие с РФ курирует в Москве индийский посол Венкатеш Варма.

Также уточняется, что в настоящее время специалисты из Индии ведут изучение полученных ими от российской стороны данных.

«После этого и с разрешения контрольных органов возможно проведение в Индии отдельных клинических испытаний вакцины «Спутник V» на уровне третьей стадии тестирования этого препарата», — заявили газете источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 4,204 млн, в результате чего страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.