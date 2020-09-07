Уфа, , 12:22 — REGNUM 65 школьных стоматологических кабинетов открыли в Башкирии в 2019—2020 годах. Об этом 7 сентября сообщил министра здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, данная работа проходит в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». При этом, специалисты уже осмотрели свыше 11 тысяч школьников: двум из трех детей понадобилось лечение.

Глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам проверить работу школьных стоматологий, поскольку, порой, школьный стоматологический кабинет является единственным местом, где ребенок может вылечить зубы, особенно это касается сельских населенных пунктов. К тому же на этот проект республика выделили денежные средства.

Кроме этого, Радий Хабиров поручил продолжить открывать новые стоматологические кабинеты при школах в населённых пунктах с количеством жителей от 500 до 700 человек.

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