Красноярск, , 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в краевом оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Таким образом, общее число умерших пациентов с SARS-CoV-2 в Красноярском крае выросло до 506.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 сентября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 17 626 человек. Выздоровели уже 13 850 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявлено 106 новых носителей коронавируса