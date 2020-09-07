Кострома, , 11:39 — REGNUM В Костромской области коронавирус обнаружили ещё у 44 человек. Об этом в понедельник, 7 сентября сообщает оперативный штаб по региону.

С начала пандемии коронавирус выявили у 3791 жителей региона, 2832 из них выздоровели и 42 пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Согласно официальным данным за выходные дни 5 и 6 сентября число заражённых в регионе увеличилось на 84 человека.

Новых летальных исходов за последние сутки в области не зафиксировано. В больницах продолжают лечиться 100 человек, 817 носителей новой инфекции восстанавливаются в домашних условиях.

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